Новости по теме Абхазская православная церковь

О пути выхода из религиозного раскола в Абхазии в интервью корреспонденту Sputnik рассказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).
Божественная литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы прошла в Сухумском кафедральном соборе.
Божественная литургия по случаю дня памяти Святых Апостолов Петра и Павла прошла в Сухумском Кафедральном соборе.
Страстной неделей называется предваряющая Пасху неделя, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении.
С лета 2014 года жители Пицунды обеспокоены вопросом переноса органа в другое место.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.