Новости по теме Благотворительный фонд "Киараз"

Новогодний Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме в воскресенье 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Благотворительная общественная организация "Киараз" начала сбор новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей Абхазии.
Более ста человек приняли участие в акции благотворительного фонда "Киараз" по сбору теплых вещей для малоимущих семей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.