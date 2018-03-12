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Новости по теме Facebook, Inc.

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  • 10:39 22.02.2016
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    Facebook начал работу над проектом "виртуальной реальности"

    Виртуальная реальность" (VR) позволит использовать еще больше типов связи, к примеру, создать возможности для друзей, живущих в разных частях мира, проводить вместе время и чувствовать, будто они действительно находятся рядом, считают в Facebook.

  • Логотипы социальных сетей
    21:08 16.11.2015
    150

    Facebook ввел функцию "проверка безопасности"

    После терактов в Париже социальная сеть Facebook запустила новую функцию "проверка безопасности", которая позволяет пользователям сообщать о том, что они находятся в безопасности и не пострадали.

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