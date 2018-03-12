Новости по теме Гидрометеорологическая служба Республики Абхазия

Метеорологи сообщают, что в течение ближайшей недели территорию Абхазии ожидает неустойчивая погода.
По прогнозам синоптиков, в четверг 8 октября территория Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта северо-западного циклона. Будет облачно, ночью ожидается сильный ливневый дождь с грозой, днем временами дождь.
По прогнозам синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, сохранится неустойчивая погода, облачно, временами дождь с грозой.
Азорский антициклон обеспечит устойчивую погоду в течение всей недели
В выходные в Абхазии будет переменная облачность, в субботу возможен дождь с грозой, в воскресенье без осадков.
По сообщениям гидрометеослужбы республики погода в Абхазии во второй половине дня в пятницу 26 июня прояснится.
Абхазские синоптики сообщают, что 25 июня в республике пройдут ливневые дожди.
По данным метеорологов Абхазии, в ночь со вторника на среду на территорию республики приходит отрог антициклона с юго-запада.
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь с грозами, днем ясно.
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