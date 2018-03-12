Новости по теме Государственный ансамбль народного танца "Шаратын"

Ордена Леона Государственному ансамблю народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия исполнилось 45 лет.
Ордена Леона Государственному ансамблю народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия исполнилось 45 лет.
Художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслан Бебия удостоен звания Народного артиста Республики Абхазия.
Друзья и коллеги Заслуженного артиста Республики Абхазия, художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия из Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Адыгеи и Юга России приехали в Абхазию поздравить с юбилеем ансамбля.
Ордена Леона Государственному ансамблю народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия исполнилось 45 лет.
Заслуженный артист Республики Абхазия, заслуженный деятель искусств Чеченской республики, художественный руководитель и главный балетмейстер Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия Руслан Бебия рассказал в интервью Sputnik о своем творчестве и планах на будущее.
Заслуженный артист республики Абхазия, заслуженный деятель искусств Чеченской республики, художественный руководитель и главный балетмейстер Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия Руслан Бебия рассказал в интервью Sputnik о своем творчестве и планах на будущее.
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