Новости по теме Государственный департамент США

Не думаю, что кто-то готов выбросить полотенце на ринг или искать "план Б" по решению сирийского конфликта, заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.
Грузовики на фото, это очередь автоцистерн, которые забирают нефть, но затем распространяют ее по всей Сирии, заявил представитель госдепартамента США.
Президент США предложил заложить 83 миллиона долларов в 2016 году на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Евразии и Юго-Восточной Европе". Увеличение составит 26 %.
"Главная угроза миру вновь идет из-за океана — ведь европейцы посмели обойтись без участия американцев, и те не могут смириться,"- считает спикер Госдумы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.