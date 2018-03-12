Новости по теме Государственный таможенный комитет Абхазии

Товарооборот от внешнеэкономической деятельности республики в 2015 году составил 22 миллиарда 231 миллион рублей.
Начальник отдела собственной безопасности Государственного таможенного комитета Абхазии сообщил Sputnik, что в ходе проверки были обнаружены нарушения финансовой дисциплины.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
По данным таможенного поста МАПП Адлер, в 2015 году поток физических лиц в Абхазию увеличился на 22 проц., а транспортных средств почти на 42 проц.
Заместитель генпрокурора Абхазии Омяни Логуа рассказал о ходе расследования убийства полковника таможенной службы Беслана Маландзия.
16 сентября состоялась передача таможенного судна "Муфлон" в порту города Сухум. Судно было передано на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 марта 2015 года.
Катер предназначен для плавания в прибрежных зонах морей, проливах, озерах и водохранилищах в качестве служебно-разъездного, патрульно-инспекторского судна.
Об изменениях таможенных тарифов на ввоз автомобилей в Абхазию и их последствиях размышляет экперт Sputnik Абхазия Наталья Арлан.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.