Новости по теме Комитет по вопросам молодежи и спорт администрации города Сухум

Площадка форума позволит предметно обсудить проблемы молодежной политики Абхазии, России и пророссийски настроенных государств, а также спланировать совместные действия и мероприятия, отметил председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта были проведены семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум поздравил молодежь Абхазии с их днем.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума организует бесплатные экскурсии по Западной и Восточной Абхазии.
Спортсмены из Абхазии заняли два первых места в ходе чемпионата и первенства СКФО по кикбоксингу.
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