Новости по теме Комитет по вопросам молодежи и спорт администрации города Сухум

Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта были проведены семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.