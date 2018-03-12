Новости по теме МИД Турции

МИД Турции сообщил, что военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Турции со стороны Сирии, был перехвачен турецкими истребителям и покинул воздушное пространство Турции.
Несмотря на некоторые различия в подходах, у России и Турции единая цель - видеть Ближний Восток стабильным и демократическим, где все этноконфессиональные группы чувствовали бы себя в безопасности, заявил Сергей Лавров.
Несмотря на падение Берлинской стены, "стена" в сознании все еще осталась. Ни России, ни Евросоюзу не нужно заставлять Украину делать выбор между ними, сказал глава МИД Турции.
Министр иностранных дел Турции высказал сожаление в связи с тем, что слова соболезнования и сострадания по причине гибели армян в Османской империи в 1915 году "не нашли отклика у властей Армении".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.