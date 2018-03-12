Новости по теме Международная ассоциация абхазо-абазинского народа

7 октября 1992 года в селе Лыхны прошел первый Конгресс абхазо-абазинского народа. На нем было объявлено о создании Всемирной Ассоциации народа абаза. В 23-ю годовщину создания организации ее генеральный секретарь Геннадий Аламиа рассказал Sputnik о перспективах сближения абхазов и абазин, репатриации и роли Ассоциации в истории абхазского народа.