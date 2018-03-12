Новости по теме Международный уголовный суд

Окружной суд Гааги во вторник рассматривает жалобу России на взыскание с нее 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании.
Учитывая то, что МУС сейчас пытается доказать, что в событиях 2008 года были виноваты осетины и их друзья, в лице России, не стоит ожидать объективных выводов со стороны этого судебного органа, считает президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
После установления причин преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, МУС должен предъявить обвинение Саакашвили в уголовных преступлениях.
В Гаагском Международном уголовном суде началось расследование преступлений, совершенных грузинскими военными во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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