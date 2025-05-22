https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/medvedev-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-v-dolgosrochnoy-perspektive-ne-zhiznesposoben-1055024514.html

Медведев: Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен

Медведев: Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T11:44+0300

2025-05-22T11:44+0300

2025-05-22T11:45+0300

международный уголовный суд

новости

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/08/1047383102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd926655c2375961439f39b81c4c370d.jpg

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.Ранее Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС, "за" проголосовали 134 депутата, "против" - 37, еще семь воздержались. Решение было принято на фоне визита в республику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого суд выдал в ноябре 2024 года. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Как отметил тогда венгерский Виктор Орбан, это ситуация отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/namotat-na-mus-nepravosudnoe-pravosudie-1051182679.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

международный уголовный суд, новости, в мире