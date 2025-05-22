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Медведев: Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен
Медведев: Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... 22.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-22T11:44+0300
2025-05-22T11:45+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.Ранее Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС, "за" проголосовали 134 депутата, "против" - 37, еще семь воздержались. Решение было принято на фоне визита в республику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого суд выдал в ноябре 2024 года. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Как отметил тогда венгерский Виктор Орбан, это ситуация отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.
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международный уголовный суд, новости, в мире
международный уголовный суд, новости, в мире

Медведев: Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен

11:44 22.05.2025 (обновлено: 11:45 22.05.2025)
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Международный уголовный суд в долгосрочной перспективе не жизнеспособен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
И среди собственных членов этот уголовный суд заслужил устойчивую неприязнь. В долгосрочной перспективе этот орган, конечно, недееспособен. Он наплевал на международное право. И поэтому нам нужно думать о будущем", - подчеркнул он.
Ранее Парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС, "за" проголосовали 134 депутата, "против" - 37, еще семь воздержались.
Решение было принято на фоне визита в республику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого суд выдал в ноябре 2024 года.
Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Как отметил тогда венгерский Виктор Орбан, это ситуация отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.
Сектор Газа - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2024
Намотать на МУС: неправосудное правосудие
27 мая 2024, 17:29
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