Новости по теме Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии

Кремневые орудия труда, обнаруженные в марте 2015 года на территории древней стоянки человека в селе Окум, были переданы Абхазскому государственному музею, специалисты провели опись артефактов.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города - Сухумской крепости.
Первое совещание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Артура Миквабия состоялось в Кабинете Министров Абхазии во вторник 2 февраля.
Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия провела встречу с министром культуры Карачаево-Черкесии Мадиной Гоговой в среду 27 января.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
Культурный сезон 2016 в Абхазии откроет международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия. Научный форум пройдет в Сухуме в апреле 2016 года.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала Sputnik об участии абхазской делегации в IV Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Кабинет Министров одобрил целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия".
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с известным российским художником Михаилом Шемякином во Франции 1 декабря.
Пицундский орган необходимо беречь и передать будущим поколениям артистов и слушателей, отметила оперная дива Хибла Герзмава.
Комиссия по монументальному искусству, созданная при Кабинете Министров, будет рассматривать поступившие в Минкультуры проекты о сооружении памятников и монументов.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия прокомментировала итоги проверки контрольной палаты.
Глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия прокомментировал участие Абхазии в XIV Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры.
Проекты, связанные с охраной памятников историко-культурного наследия, включены в план мероприятий культурного сезона "Россия – Абхазия" 2016 года.
Стратегическая сессия "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" начала свою работу 8 сентября 2015 года в Сухуме.
Стратегическая сессия "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" начала свою работу в Сухуме в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 8 сентября 2015 года.
Для разработки планов дальнейшего развития и определения приоритетов культурной политики на 2016 год Министерство культуры Республики Абхазия проводит стратегическую сессию "Культура Абхазии: актуализация и сохранение".
Книга "Танец как жизнь" автора Заиры Цвижба издана тиражом в тысячу экземпляров.
Абхазские художники смогут принять участие в проекте художника Михаила Шемякина "Воображаемый музей. Антология форм".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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