Новости по теме Московская биржа

Согласно данным Московской биржи, курс доллара опустился ниже 67 рублей, евро упал ниже 76 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.38 мск снижался на 0,86 рубля, курс евро расчетами "завтра" к 10.44 мск снижался на 1,37 рубля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.