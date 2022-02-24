https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/moskovskaya-birzha-otmenila-utrennie-torgovye-sessii-1037764672.html

Московская биржа отменила утренние торговые сессии

Московская биржа отменила утренние торговые сессии

Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Московская биржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля, говорится в сообщении торговой площадки.Мосбиржа рекомендовала частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и от необдуманных сделок."Совет Московской биржи, состоящий из представителей крупнейших участников финансового рынка, обсудил текущую ситуацию. Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок", - рекомендует биржа в своем сообщении.Отмечается, что финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.Из данных торговой площадки следует, что российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%, однако смог отойти от минимумов дня.Курс доллара расчетами "завтра" к 19:25 подскакивает на 5,66 рубля, до 86,82 рубля, курс евро - на 5,09 рубля, до 96,79 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,62%, до 99,34 доллара за баррель.Основные биржевые индексы США снижаются более чем на 1%, ведущие европейские индексы - еще больше, до величин в 4%.Лидеры паденияПривилегированные акции Сбербанка упали в цене на 47,14%, обыкновенные – на 46,05%, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" – на 46,04%, префы "Башнефти" - на 45,9%, "Распадской" - на 44,67%, акции ВТБ – на 42,42%, "Газпрома" - на 33,3%.Также в лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы подешевели на 49,5%, обыкновенные акции – на 46,88%), акции "Интер РАО" (-48,3), расписки HeadHunter Group (-48,29%), VK (-47,48%), акции "Яндекса" (-43,53%), "Эн+ груп" (-41,39%).В четверг ЦБ РФ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 24 февраля вплоть до отмены предписания. Сделано это в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, пояснил регулятор.В Сбербанке заявили, что отделения и банкоматы работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме.

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