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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/moskovskaya-birzha-otmenila-utrennie-torgovye-sessii-1037764672.html
Московская биржа отменила утренние торговые сессии
Московская биржа отменила утренние торговые сессии
Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T20:10+0300
2022-02-24T20:10+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Московская биржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля, говорится в сообщении торговой площадки.Мосбиржа рекомендовала частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и от необдуманных сделок."Совет Московской биржи, состоящий из представителей крупнейших участников финансового рынка, обсудил текущую ситуацию. Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок", - рекомендует биржа в своем сообщении.Отмечается, что финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.Из данных торговой площадки следует, что российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%, однако смог отойти от минимумов дня.Курс доллара расчетами "завтра" к 19:25 подскакивает на 5,66 рубля, до 86,82 рубля, курс евро - на 5,09 рубля, до 96,79 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,62%, до 99,34 доллара за баррель.Основные биржевые индексы США снижаются более чем на 1%, ведущие европейские индексы - еще больше, до величин в 4%.Лидеры паденияПривилегированные акции Сбербанка упали в цене на 47,14%, обыкновенные – на 46,05%, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" – на 46,04%, префы "Башнефти" - на 45,9%, "Распадской" - на 44,67%, акции ВТБ – на 42,42%, "Газпрома" - на 33,3%.Также в лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы подешевели на 49,5%, обыкновенные акции – на 46,88%), акции "Интер РАО" (-48,3), расписки HeadHunter Group (-48,29%), VK (-47,48%), акции "Яндекса" (-43,53%), "Эн+ груп" (-41,39%).В четверг ЦБ РФ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 24 февраля вплоть до отмены предписания. Сделано это в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, пояснил регулятор.В Сбербанке заявили, что отделения и банкоматы работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
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россия, экономика, московская биржа, новости, политика

Московская биржа отменила утренние торговые сессии

20:10 24.02.2022
© Sputnik / Владимир ПесняГрафики на планшете трейдера во время удаленной работы в Москве.
Графики на планшете трейдера во время удаленной работы в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Московская биржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля, говорится в сообщении торговой площадки.
22 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписания декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
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19:55
Мосбиржа рекомендовала частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и от необдуманных сделок.

"Совет Московской биржи, состоящий из представителей крупнейших участников финансового рынка, обсудил текущую ситуацию. Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок", - рекомендует биржа в своем сообщении.
Отмечается, что финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.
Из данных торговой площадки следует, что российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%, однако смог отойти от минимумов дня.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, до 2058,12 пункта, долларовый РТС – на 39,44%, до 742,91 пункта. А в ходе торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС - до 610,33 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19:25 подскакивает на 5,66 рубля, до 86,82 рубля, курс евро - на 5,09 рубля, до 96,79 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,62%, до 99,34 доллара за баррель.
Основные биржевые индексы США снижаются более чем на 1%, ведущие европейские индексы - еще больше, до величин в 4%.
Банк России - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Банк России анонсировал начало интервенций на валютном рынке
11:53

Лидеры падения

Привилегированные акции Сбербанка упали в цене на 47,14%, обыкновенные – на 46,05%, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" – на 46,04%, префы "Башнефти" - на 45,9%, "Распадской" - на 44,67%, акции ВТБ – на 42,42%, "Газпрома" - на 33,3%.
Также в лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы подешевели на 49,5%, обыкновенные акции – на 46,88%), акции "Интер РАО" (-48,3), расписки HeadHunter Group (-48,29%), VK (-47,48%), акции "Яндекса" (-43,53%), "Эн+ груп" (-41,39%).
В четверг ЦБ РФ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 24 февраля вплоть до отмены предписания. Сделано это в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, пояснил регулятор.
"Запрет коротких продаж на падении рынка - это нормальная практика, причем не только в России. Короткие продажи - то есть продажа активов, которых у клиента нет, в долг перед брокером, это возможность заработать на падении рынка. Но, в то же время, эти продажи увеличивают скорость обвала на рынке и создают дополнительную волатильность", - пояснил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов.
В Сбербанке заявили, что отделения и банкоматы работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме.
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