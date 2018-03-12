Новости по теме Национальная библиотека имени И.Г. Папаскир

Национальной библиотеке Абхазии передана библиографическая редкость - энциклопедический словарь "Гранат".
Спортивные и творческие коллективы из всех районов Абхазии, из Адыгеи, Краснодара и Москвы собрались на III Молодежном Арт-фестивале «Прогулка по набережной», который открылся в Сухуме 25 сентября.
По словам директора Национальной библиотеки имени И.Г. Папаскир Бориса Чолария, реконструированное здание будет соответствовать всем современным стандартам и станет подарком для всех читателей страны.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.