17:05 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск

Новости по теме Новоафонская пещера

2 Результаты
  • Свежее
  • Популярное
  • Новоафонская пещера
    18:08 19.02.2015Фото 13
    688

    Путешествие в Новоафонскую пещеру

    Одной из визитных карточек Абхазии с советских времен считается Новоафонская пещера, заслуженно ставшая излюбленным местом посещения всех туристов. Постепенно туризм в стране приобретает круглогодичный характер, уникальная природа влечет к себе любителей сказочных пейзажей.

  • Пещера
    09:46 19.02.2015
    480

    Чалмаз: слухи о сокрытии доходов Новоафонской пещеры безосновательны

    Депутат Народного Собрания Республики Абхазия Кан Кварчия на расширенном заседании парламентских комитетов по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, и по экономической политике, реформам и инновациям заявил, что руководством Новоафонской пещеры скрывается полмиллиарда рублей.

      Новости

      Все новости
      Все новости

      Мультимедиа

      Туристы из Польши купаются в Мертвом море, Израиль, Западный берег
      Завораживающая красота Мертвого моря
      Владимир Путин о Крыме: -Да вы что, с ума сошли, что ли?
      Закрыт окончательно: Путин прокомментировал вопрос возвращения Крыма и Севастополя
      Карта ремонта дорог в Абхазии
      Карта ремонта дорог Абхазии

      Соцсети

      Sputnikabkhazia

      Орбита Sputnik