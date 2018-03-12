Новости по теме Новоафонская пещера

Одной из визитных карточек Абхазии с советских времен считается Новоафонская пещера, заслуженно ставшая излюбленным местом посещения всех туристов. Постепенно туризм в стране приобретает круглогодичный характер, уникальная природа влечет к себе любителей сказочных пейзажей.