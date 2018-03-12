Новости по теме Роснефть

Заместитель гендиректора ГК "Абхазтоп" Валерий Ардзинба сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия, что цены на топливо и газ не изменятся.
Совет директоров "Роснефти" на заседании 6 августа одобрил предоставление займов "дочкам" компании на 317,7 миллиона долларов и 5,1 миллиард рублей, говорится в материалах компании.
По мнению оппозиционных сил Абхазии, ситуация, сложившаяся вокруг разведки и добычи нефти связана с целью внедрить в нефтяной бизнес новых игроков, представителей нынешней власти.
Президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился к Владимиру Путину с письменной просьбой о введении дополнительных льгот для нефтепереработчиков.
Президент Фонда социально-экономических и политических исследований “АПРА” Аслан Бжания считает, что Абхазия должна извлечь пользу от нефтедобычи, так как другие черноморские государств уже ведут добычу нефти и нет гарантий, что последствия аварии не отразятся на побережье Абхазии.
Нефтяная компания "Роснефть" высказала свою позицию по вопросу приостановления действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти.
Премьер-министр Артур Миквабия рассказал об итогах встречи с президентом государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорем Сечиным.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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