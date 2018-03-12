Новости по теме Роснефть

Президент Фонда социально-экономических и политических исследований “АПРА” Аслан Бжания считает, что Абхазия должна извлечь пользу от нефтедобычи, так как другие черноморские государств уже ведут добычу нефти и нет гарантий, что последствия аварии не отразятся на побережье Абхазии.