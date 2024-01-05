https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/toplivnaya-assotsiatsiya-abkhazii-prokommentirovala-situatsiyu-na-zapravkakh-1049752122.html

Топливная ассоциация Абхазии прокомментировала ситуацию на заправках

Топливная ассоциация Абхазии прокомментировала ситуацию на заправках

16 декабря 2023 года вышло постановление правительства России №2180, которое наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных... 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T15:10+0300

2024-01-05T15:10+0300

2024-01-05T16:11+0300

абхазия

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экономика

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СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Продажа топлива на автозаправочных станциях Абхазии, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы до февраля, и "Роснефти-Абхазия", с 1 января практически прекращена, рассказал в интервью Sputnik президент Топливной ассоциации республики Артур Ашуба.По его словам, ситуация на автозаправках абхазских компаний "плачевная", так как запасы топлива практически иссякли, а ввозить новые партии нет возможности из-за ограничения, установленного постановлением правительства России.Ашуба отметил, что ему сложно прогнозировать развитие ситуации. Он добавил, что, если текущее положение дел на топливном рынке Абхазии затянется, то местные игроки будут полностью лишены нефтепродуктов, что приведет к кризису.Обслужить большое количество машин силами одной "Роснефти-Абхазия" также будет очень тяжело, считает Ашуба. Гендиректор "АЗиД" Адамыр Габуния рассказал, что еще 25 декабря на официальном сайте компании была опубликована информация о том, что отпуск бензина по клиентским картам приостановлен, а заявки на покупку в январе не принимались."На текущий момент у нас практически нет топлива. К сожалению, количество мизерное и те объемы, которые мы планировали на январь, простаивают на границе, мы не можем завезти и вагоны",- отметил он.Габуния добавил, что отпуск топлива сейчас происходит в ограниченном режиме лишь на одной из шести заправок компании и только для корпоративных клиентов, у которых есть остатки на картах за декабрь."Реально топлива у нас, можно сказать, нет. Потому что из шести АЗС работает только одна и то в очень усеченном режиме. Мы не имеем возможности пополнить карты даже важным клиентам, службам. Скорее всего, это продлится до тех пор, пока мы не сможем завести топливо", - рассказал он и добавил, что заправки закрыты, персонал на работу не выходит.По информации гендиректора "АЗиД", Министерство экономики Абхазии ведет консультации по создавшейся ситуации с правительством и профильными ведомствами России.Габуния отметил, что на собрании членов Топливной ассоциации Абхазии и сотрудников компаний 26 декабря было высказано консолидированное мнение о том, что они против прямых контрактов на поставку с "Роснефтью", как с единственным поставщиком, так как это будет означать монополизацию рынка."Мы публично говорили и обращались к президенту, что это неправильно, это монополизация рынка и такая ситуация никого не устраивает ни с коммерческой, ни с государственной точки зрения", - сказал он.Топливная ассоциация Абхазии объединяет около 40 компаний - игроков местного топливного рынка.В интервью радио Sputnik 25 декабря вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала, что ограничения на ввоз топлива связаны с выходом постановления правительства России №2180, которое наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию.При этом она добавила, что поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть" и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику.Она также сообщила, что Министерство экономики мониторит ситуацию, проверяет наличие необходимых остатков нефтепродуктов, которые обеспечили бы бесперебойное снабжение потребителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/kristina-ozgan-rasskazala-o-situatsii-na-toplivnom-rynke-abkhazii-1049619673.html

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абхазия, топливо, роснефть, министерство экономики, экономика