Новости по теме Талибан

Мулла Мансур был тяжело ранен в среду в перестрелке с другими полевыми командирами. Он возглавлял "Талибан" с июля этого года после того, как боевики сообщили о смерти предыдущего лидера группировки Муллы Омара.
Ислам Каримов выражает озабоченность в связи с нестабильностью в приграничных районах Афганистана. По его мнению, события в Кундузе стали показателем неспособности афганского правительства контролировать ситуацию.
Жертвами крушения американского военно-транспортного самолета С-130 Hercules рядом с Джелалабадом на востоке Афганистана стали 14 человек, в том числе шесть военнослужащих США.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.