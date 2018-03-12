Новости по теме Верховный суд Абхазии

Судебный процесс по надзорному представлению Генпрокуратуры на постановление Сухумского городского суда и Кассационной коллегии Верховного Суда Абхазии по делу бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария и главного бухгалтера компании Людмилы Сысак, состоялся в пятницу 26 февраля.
Суд г. Сухум продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум Батал Дзяпшба.
Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за избрание Зураба Агумаа на должность председателя Верховного Суда.
Дело об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" (ЮСК) Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба в части неуплаты налогов на прибыль с иностранных юридических лиц направлено на новое судебное рассмотрение.
31 депутат Народного Собрания Республики Абхазия из 32 присутствовавших проголосовали за избрание Зураба Агумаа судьей Верховного Суда Абхазии.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в пятницу 10 июля.
Верховный Cуд Абхазии под председательством судьи Сергея Эксузяна продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой в четверг 9 июля.
Очередное судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в среду 3 июня.
Судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось в Верховном Суде в пятницу.
Президиум Верховного суда Абхазии признал незаконным уголовные дела против Зантария и Сысак по причине нарушения Уголовно-процессуального кодекса при возбуждении уголовных дел.
Президиум Верховного Суда Абхазии признал незаконными уголовные дела против Зантария и Сысак по причине нарушения Уголовно-процессуального кодекса Абхазии при возбуждении уголовных дел.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в среду.
Верховный Cуд Абхазии под председательством судьи Сергея Эксузяна продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 28 апреля.
Президиум Верховного Cуда Абхазии ответил на вопросы представителей средств массовой информации республики в ходе пресс-конференции, состоявшейся в АРСМИРА.
Адвокаты Вадима Матуа Фрида Лазба и Мадина Чанба обжаловали протокол задержания, составленного старшим следователем следственного управления генпрокуротуры Абхазии Игоря Агумава, и постановление заместителя генпрокурора Омиани Логуа о задержании Матуа под стражу.
Верховный Cуд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой в четверг, 16 апреля.
В Верховном Суде продолжается судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба.
Судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось в Верховном Суде в понедельник.
Судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось в Верховном Суде в среду.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в понедельник.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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