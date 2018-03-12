Новости по теме Экспертное управление Администрации Президента Абхазии

Сотрудница экспертного управления Администрации президента, политолог Есланда Смыр прокомментировала Sputnik возросший поток мигрантов в страны Европы из Ближнего Востока и севера Африки.
Грузии не требуется План действий по членству (ПДЧ) для вступления в НАТО, а главная угроза, стоящая перед страной, – это политика Кремля, заявил исполнительный вице-президент Аналитического совета США Деймон Уилсон.
Все чаще наблюдаются попытки некоторых стран переписать историю Второй мировой войны, сказал старший референт Экспертного управления Администрации президента Республики Абхазия Дмитрий Мушба, комментируя опрос, проведенный известным британским агентством ICMResearch в рамках проекта "Sputnik.Мнения".
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал обращение НАТО об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.