Новости по теме Ахмет Давутоглу

Ранее Минобороны России и Вооруженные силы Турции прервали взаимодействие по "горячей линии" после того, как Турция сбила российский военный самолет, участвующий в операции против террористов в Сирии. Как заявляет Давутоглу, создание каналов связи может предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.
Никто не будет извиняться за выполнение своего долга, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Он отметил, что защита воздушного пространства страны - не только право, но и долг властей Турции.
На досрочных парламентских выборах в Турции умеренно консервативная Партия справедливости и развития вернула себе статус правящей. Она получила 49,4% голосов, что дало ей возможность сформировать однопартийное правительство.
В организации теракта в Турции подозревают "Исламское государство", Рабочую партию Курдистана, Революционную народную освободительную партию (фронт) и Марксистско-ленинскую коммунистическую партию.
Опасности противостояния между Турцией и Россией в связи с авиаударами по Сирии нет, заявил премьер-министр Турции. По его словам, "каналы связи с Россией остаются открытыми".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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