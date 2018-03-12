Новости по теме Ахмет Давутоглу

Ранее Минобороны России и Вооруженные силы Турции прервали взаимодействие по "горячей линии" после того, как Турция сбила российский военный самолет, участвующий в операции против террористов в Сирии. Как заявляет Давутоглу, создание каналов связи может предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.