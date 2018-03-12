Новости по теме Александр Студеникин

Со дня подписания договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве" между Абхазией и Россией прошел год. Кандидат исторических наук, эксперт Александр Студеникин прокомментировал Sputnik развитие абхазо-российских отношений.
Миф об "общеевропейских ценностях" — это миф, сказал Sputnik кандидат исторических наук Александр Студеникин, комментируя итоги референдума в Греции.
Кандидат исторических наук Александр Студеникин прокомментировал опрос, проведенный известным британским агентством ICMResearch в рамках проекта "Sputnik.Мнения".
Кандидат исторических наук Александр Студеникин прокомментировал назначение бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на должность министра сельского хозяйства страны и возможное влияние данного назначения на взаимоотношения края с Абхазией.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.