Новости по теме Алексей Ломия

Генеральный прокурор Республики Абхазия Алексей Ломия рассказал о результатах работы прокуратуры в сфере раскрываемости преступлений на расширенном заседании Коллегии органов прокуратуры в субботу 27 февраля.
Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия рассказал корреспонденту Sputnik о внесенном на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия".
Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия внес на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия".
94 года прошло со дня образования милиции Абхазии.
Виталий Бельский, научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС, о некоторых важных направлениях обмена опытом, а также осуществлении совместных оперативно-розыскных мероприятий абхазских и российских правоохранительных органов.
Показатели работы правоохранительных органов остаются на прежнем уровне, раскрывается только треть зарегистрированных преступлений, заявил Алексей Ломия.
Генпрокурор республики Алексей Ломия опроверг слухи о личном конфликте с новым министром внутренних дел.
На данном этапе следствия установлены факты хищения ООО "Южная строительная компания" на более чем 50 миллионов, отметил Алексей Ломия.
Генпрокурор республики предложил передать СГБ некоторые функции сотрудников Управления по контролю над оборотом наркотиков при МВД Абхазии, учитывая какую угрозу национальной безопасности представляет уровень наркотизации общества.
Роль стационарных постов милиции в борьбе с нарушителями на дорогах завышена, более результативным представляется ведение учета наиболее аварийно-опасных участков, отметил Алексей Ломия.
Участковые инспекторы на местах не выявляют лиц, допускающих противоправное поведение, не ставят их на профилактический учет в целях последующего контроля их поведения, заявил Алексей Ломия.
Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Абхазии и России должен стать серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии, заявил Алексей Ломия.
Показатели работы правоохранительных органов остаются на прежнем уровне, раскрывается только треть зарегистрированных преступлений, заявил Алексей Ломия.
На данный момент подозреваемые находятся на свободе, но как уточнил Алексей Ломия, производство уголовного дела продолжается.
В сети распространено видео на котором предположительно зафиксирован факт избиения сотрудниками СГБ жителя Сухума Астамура Герхелия.
Задержанный - житель Нового района Сухума 1988 года рождения, который был четырежды судим, два раза из них за преступления сексуального характера, сообщил генпрокурор.
Сокращение количества зарегистрированных преступлений не следует рассматривать как показатель положительной криминогенной обстановки в стране, отметил генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия на коллегиальном совещании Генеральной прокуратуры Абхазии.
Практика назначения условной меры наказания в отношении лиц, виновных в краже чужого имущества, совершении ДТП, незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия неэффективна, считает генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия.
Решение профессиональных задач Генеральной прокуратуры невозможно без проведения различного рода судебных экспертиз, считает генеральный прокурор Алексей Ломия.
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