Новости по теме Андзор Гоов

Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов в ходе брифинга в пятницу 19 февраля рассказал о том, что в республике не было случаев заражений опасным вирусом Зика.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов рассказал о спаде числа острых респираторных заболеваний и гриппа в ходе брифинга в пятницу 19 февраля.
По словам министра, в Абхазии не было случаев заболевания свиным гриппом.
Создание диспетчерской службы единой экстренной медицинской помощи позволит своевременно и качественно обслуживать пациентов, сказал министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января.
Министр здравоохранения Андзор Гоов провел пресс-конференцию в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги за 2015 год и поделился планами на 2016 год.
Министр здравоохранения Андзор Гоов провел пресс-конференцию в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги 2015 года и поделился планами на 2016 год.
Главное, при первых признаках заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги проделанной работы за 2015 год и поделился планами работы министерства на 2016 год.
Межведомственное соглашение между Министерствами здравоохранения Абхазии и России подписали министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов и заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников во вторник 24 ноября в Министерстве иностранных дел Абхазии.
Документ будет включать в себя два договора - по нормативной базе и лицензированию лекарственных средств, сообщил отдел информационных технологий Минздрава Абхазии.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов считает, что поликлиники должны стать полноценным звеном в системе ФАП - поликлиника - стационар.
Председатель правления региональной Карачаево-Черкесской общественной организации "Союз абхазских добровольцев КЧР" Абу-Юсуф Банов заявил, что высказывания, ставящие под сомнение авторитет Мухамеда Килба и Андзора Гоова недопустимы.
Договоренность о сотрудничестве Минздрава Абхазии с сочинской больницей №4 была достигнута в ходе визита министра здравоохранения Абхазии Андзора Гоова в Сочи 13 октября.
Всеобщая диспансеризация жителей Абхазии начнется с Ткуарчалского района.
Проект по проведению стажировок абхазских врачей в медучреждениях Иордании предложил ректор медуниверситета Аммана Рами Яган.
Всеобщая диспансеризация населения Абхазии начнется к концу 2015 года и пройдет в два этапа.
Абхазские врачи и специалисты московской клиники ЭКО провели совместный прием пациентов в Сухуме.
Министр здравоохранения Республики Абхазия Андзор Гоов и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин рассказали СМИ о промежуточных итогах переговоров по проектам соглашений в сфере здравоохранения между Абхазией и Россией.
Министр здравоохранения Республики Абхазия Андзор Гоов и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин рассказали СМИ о промежуточных итогах переговоров по проектам соглашений в сфере здравоохранения между Абхазией и Россией.
У абхазских пациентов появится возможность пройти процедуру ЭКО за счет бюджетных средств.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов озвучил реформы, которые будут предприняты в сфере медицины, на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.