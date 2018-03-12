Новости по теме Андзор Гоов

Главное, при первых признаках заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги проделанной работы за 2015 год и поделился планами работы министерства на 2016 год.