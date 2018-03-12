Новости по теме Аркадий Джопуа

О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
Археологическая экспедиция на холме Верещагина в селе Нижняя Эшера подходит к завершению. Об этом рассказал в интервью Sputnik директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Во время раскопок в селе Нижняя Эшера были обнаружены многочисленные перстни и другие бронзовые украшения, а также домашняя утварь, сообщил директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
В результате сильного ливня в ночь на пятницу 26 июня в Абхазском государственном музее обвалилась часть потолка, пострадали отдел этнографии и кабинет современной истории.
Абхазия впервые провела акцию "Ночь в музее". 18 мая в Международный день музеев Абхазский государственный музей подготовил вечернюю праздничную программу для посетителей.
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии намерено привлечь все силы для возвращения на родину ранее утраченных предметов историко-культурного наследия республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.