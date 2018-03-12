Новости по теме Артур Миквабия

Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия провел выездное совещание на стадионе “Динамо”, в ходе которого обсуждалась готовность спортивного сооружения к проведению чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA.
Члены Кабинета Министров Абхазии примут участие в программе обучения высших руководящих работников, сообщил в четверг глава правительства республики Артур Миквабия.
Тарификация за потребленную электроэнергию для жителей республики останется прежней, сказал в ходе пресс-конференции глава абхазского правительства Артур Миквабия.
Комиссия приняла решение объявить конкурс на создание памятников Георгию Дзидзария, Николаю Акиртава и Иуа Когония.
Первое совещание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Артура Миквабия состоялось в Кабинете Министров Абхазии во вторник 2 февраля.
Председатель организационного комитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
Председатель оргкомитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась рабочая встреча с делегацией из Карачаево-Черкесии.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась рабочая встреча с делегацией из Карачаево-Черкесии, прибывшей в Абхазию с двухдневным визитом 27 января.
Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу "Развитие туризма в Республике Абхазия на 2016 год". На реализацию программы заложено четыре миллиона рублей.
Премьер-министр Абхазии вручил поздравительную грамоту и серебряную монету апсар с изображением Самсона Чанба режиссеру Абхазского театра Валерию Кове в Кабинете Министров.
План предстоящих мероприятий обсудил организационный комитет по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия принял участие в пресс-конференции в Симферополе в понедельник 21 декабря.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию в Симферополе в понедельник 21 декабря.
Артур Миквабия подвел итоги Международного форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов", который состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
Артур Миквабия провел итоги Международного форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов", который состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
Премьер-министр Республики Абхазия прокомментировал итоги работы форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов".
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
Кабинет Министров принял Распоряжение, запрещающее вырубку елей и пихты для проведения новогодних праздников.
Об интересах Китая в Абхазии и перспективах реализации проекта Траснкавказской дороги рассказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент республики Виталий Габния.
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