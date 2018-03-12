Новости по теме Барак Обама

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.
В случае достижения политической трансформации в Сирийской Арабской Республике, Вашингтон сможет более эффективно координироваться с Москвой в вопросах борьбы с ИГ, заявил американский лидер.
Американский президент уверен, что главной целью любой отрасли, в том числе кино, является предоставление каждому возможности показать свой талант, однако надо разобраться, был ли такой шанс у всех.
Выступившая с ответным словом губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли выразила надежду, что после окончания президентского срока Обамы у США "будет возможность взять новый курс".
Президент США в своей речи перед конгрессом заявил, что Москва тратит финансы на поддержание "Украины и Сирии — государств-клиентов", несмотря на ухудшение российской экономики.
Президент США Барак Обама в своем телеобращении пообещал, что США продолжат активную борьбу с террористами, и призвал конгресс проголосовать за применение силы против группировки "Исламское государство".
Американские власти укрепляют оборону страны как никогда прежде, поэтому террористы не представляют для США "жизненной угрозы", отметил президент США Барак Обама.
В Калифорнии в среду вечером произошла стрельба. По предварительным данным, погибли до 14 человек, еще 17 получили ранения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Бараком Обамой пути снижения напряженности в турецко-российских отношениях после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24 в Сирии.
Разногласия Москвы и Вашингтона касаются ухода президента Сирии Башара Асада, отметил президент Обама. Однако он подчеркнул, что не ожидает "поворота на 180 градусов" в политике России в ближайшие недели.
Обама также отметил, что США поддерживают право Турции на защиту.
Президент Франции рассказал о намерении обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путиным координацию усилий трех стран для победы над "Исламским государством" в кратчайшие сроки.
Барак Обама собирается лично попросить Владимира Путина уделять больше внимания борьбе с ИГ. Несмотря на то, что разногласия по Сирии пока остаются, в частности, речь идет о судьбе президента Башара Асада, США считают Россию конструктивным партнером по сирийским переговорам, заявил американский президент в среду
К моменту избрания Обама президентом США в 2009 году, национальный долг США составлял 10,6 триллиона долларов. Сейчас госдолг составляет 18,15 триллиона. Планируется увеличение этой сумму до 20 триллионов к 2017 году.
У республиканцев, контролирующих обе палаты конгресса США, нет достаточного количества голосов для того, чтобы преодолеть вето президента.
Также американские чиновники обсуждали возможность установления безопасных зон для гражданского населения на границах Сирии с Турцией и Иорданией, предлагая различные варианты, включая создание безопасных зон исключительно для гуманитарной помощи, а также введение зон для защиты сирийской оппозиции, поддерживаемой Штатами.
Барак Обама знал о предстоящей операции российской боевой авиации в поддержку Асада.
Сотрудник Экспертного управления Администрации президента Республики Абхазия Тимур Шанава дал Sputnik комментарий о встрече Владимира Путина и Барака Обамы на 70-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам пресс-секретаря главы государства, переговоры будут продолжаться для налаживания механизмов обмена информацией по ситуации в Сирии между Москвой и Вашингтоном.
The Washington Post опубликовали список "неловких" встреч президентов России и США.
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