Новости по теме Барак Обама

Барак Обама собирается лично попросить Владимира Путина уделять больше внимания борьбе с ИГ. Несмотря на то, что разногласия по Сирии пока остаются, в частности, речь идет о судьбе президента Башара Асада, США считают Россию конструктивным партнером по сирийским переговорам, заявил американский президент в среду