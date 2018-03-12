Новости по теме Борис Чолария

Директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария рассказал Sputnik о проблемах в работе, связанных с нехваткой кадров.
Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Папаскир Борис Чолария отдал на реставрацию княжеский шкаф XIX века.
Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Папаскир Борис Чолария отдал на реставрацию княжеский шкаф XIX века.
Национальной библиотеке Абхазии передана библиографическая редкость - энциклопедический словарь "Гранат".
Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечается на планете 23 апреля, начиная с 1996 года.
По словам директора Национальной библиотеки имени И.Г. Папаскир Бориса Чолария, реконструированное здание будет соответствовать всем современным стандартам и станет подарком для всех читателей страны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.