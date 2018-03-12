Новости по теме Дэвид Кэмерон

Референдум в Великобритании по сохранению членства страны в Евросоюзе состоится 23 июня, такое решение было принято на заседании Кабинета министров, на котором обсуждался особый статус Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.
Обсуждение сирийского вопроса нужно продолжать несмотря не имеющиеся трудности в отношениях между РФ и Великобританией, считает Дэвид Кэмерон.
Срок проведения референдума в законе о проведении референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года".
Франсуа Олланд встретился с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном для обсуждения ситуации в Сирии и мер борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Президент Франции отметил, что авианосец "Шарль де Голль" способен нанести наибольший ущерб для разгрома ИГ.
Лондон указал теракт как основную версию крушения российского A321, назвав главного подозреваемого в катастрофе. В связи с этим Дэвид Кэмерон приказал провести оценку мер безопасности в аэропортах по всему миру.
Пересмотра условий участия страны в ЕС добивается британский премьер Дэвид Кэмерон. Ранее сообщалось, что референдум о необходимости сохранения членства будет проведен в Британии к концу 2017 года.
После победы на парламентских выборах премьер пообещал выполнить все обязательства по передаче полномочий в отношении Шотландии, однако он отверг идею, что шотландцы смогут провести еще один референдум.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на специальном заседании комитета по связям британской палаты общин, заявил, что Лондон направит своих инструкторов на Украину для подготовки военнослужащих ВСУ.
Премьер-министр Великобритании обратился к руководству британских спецслужб с заявлением об усилении наблюдения за агентами на улицах Лондона в целях борьбы с потенциальной угрозой национальной безопасности.
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