Новости по теме Денис Царгуш

43 международный турнир по вольной борьбе имени Олимпийского чемпиона Яшара Догу проходит 28-29 марта в спортивном комплексе Ахмет Джомерт в Стамбуле. В турнире принимают участие 300 спортсменов из 21 страны.
Денис Царгуш – самый прославленный абхазский борец. Он трехкратный чемпион мира по борьбе, четырехкратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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