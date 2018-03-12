Новости по теме Джемал Губаз

Джемал Губаз ушел с поста президента Федерации футбола Абхазии. Причины отставки планирует озвучить на пресс-конференции.
Провести выборы президента Федерации футбола Абхазии раньше времени необходимо для качественной организации проведения в республике чемпионата мира по футболу в рамках Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.
Приезд руководства ConIFA в Абхазию планируется в начале октября.
Президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джемал Губаз отметил, что чемпионат Абхазии по футболу и чемпионат мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA (ConIFA), будут проведены.
13-ый тур XXII Чемпионата Абхазии по футболу будет доигран 14 августа, после чего турнир будет приостановлен.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии дисквалифицировал на одну игру стадионы в Гудауте и Ткуарчале за необеспечение общественного порядка.
Президент Федерации футбола Абхазии прокомментировал сообщение Исполнительного комитета Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) о проведении Чемпионата мира по футболу 2016 в Абхазии.
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