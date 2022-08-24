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Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму, заявил Губаз
Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму, заявил Губаз
Председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз, главный тренер футбольной сборной Беслан Гублия и главный специалист спортивного отдела Госкомитета Виталий... 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T17:10+0300
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму и оказать помощь в его организации, заявил председатель Госкомспорта Джемал Губаз в интервью "Крым 24".В середине июля Минспорт России объявил, что намерен создать единую футбольную лигу для дружественных республик. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов России. Первый чемпионат запланирован на март – ноябрь 2023 года.В Евпатории на базе АНО "Академия футбола Крыма" 24 и 25 августа проходит футбольный форум "Содружество" с участием представителей Абхазии, ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Харьковской области и Крымского футбольного союза. На форуме обсуждают проблемы инфраструктуры спортивных объектов, проведение объединенного чемпионата в Крыму и другие спортивные вопросы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/v-krymu-sozdana-futbolnaya-liga-sodruzhestva-1041124832.html
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абхазия, спорт, футбол, новости, джемал губаз
абхазия, спорт, футбол, новости, джемал губаз
Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму, заявил Губаз
17:10 24.08.2022 (обновлено: 17:43 24.08.2022)
Председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз, главный тренер футбольной сборной Беслан Гублия и главный специалист спортивного отдела Госкомитета Виталий Федоренко находятся в Крыму, где проходит футбольный форум "Содружество".
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму и оказать помощь в его организации, заявил председатель Госкомспорта Джемал Губаз в интервью "Крым 24".
"Абхазия ведет работу по развитию футбола в республике. Мы дружим с Крымским футбольным союзом и со всеми футбольными организациями России. Мы готовы принять участие в объединенном чемпионате и оказать помощь в его организации", — сказал он.
В середине июля Минспорт России объявил, что намерен создать единую футбольную лигу для дружественных республик. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов России. Первый чемпионат запланирован на март – ноябрь 2023 года.
В Евпатории на базе АНО "Академия футбола Крыма" 24 и 25 августа проходит футбольный форум "Содружество" с участием представителей Абхазии, ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Харьковской области и Крымского футбольного союза. На форуме обсуждают проблемы инфраструктуры спортивных объектов, проведение объединенного чемпионата в Крыму и другие спортивные вопросы.