https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/gubaz-abkhaziya-gotova-uchastvovat-v-obedinennom-chempionate-po-futbolu-v-krymu-1041122612.html

Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму, заявил Губаз

Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму, заявил Губаз

Председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз, главный тренер футбольной сборной Беслан Гублия и главный специалист спортивного отдела Госкомитета Виталий... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T17:10+0300

2022-08-24T17:10+0300

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Абхазия готова участвовать в объединенном чемпионате по футболу в Крыму и оказать помощь в его организации, заявил председатель Госкомспорта Джемал Губаз в интервью "Крым 24".В середине июля Минспорт России объявил, что намерен создать единую футбольную лигу для дружественных республик. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов России. Первый чемпионат запланирован на март – ноябрь 2023 года.В Евпатории на базе АНО "Академия футбола Крыма" 24 и 25 августа проходит футбольный форум "Содружество" с участием представителей Абхазии, ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Харьковской области и Крымского футбольного союза. На форуме обсуждают проблемы инфраструктуры спортивных объектов, проведение объединенного чемпионата в Крыму и другие спортивные вопросы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/v-krymu-sozdana-futbolnaya-liga-sodruzhestva-1041124832.html

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