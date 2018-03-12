Новости по теме Джон Керри

Глава МИД в очередной раз подтвердил готовность РФ к координации своих действий против ИГ и других террористов с возглавляемой американцами коалицией. По мнению госсекретаря США Джона Керри, участники переговоров по Сирии в Вене провели большую работу и продвинулись дальше, чем "были неделю назад".