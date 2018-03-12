Новости по теме Джон Керри

Россия стоит перед простым выбором: полностью выполнить минские договоренности или продолжать испытывать экономический ущерб от санкций, заявил госсекретарь США Джон Керри на Мюнхенской конференции по безопасности.
Если сирийский президент Башар Асад не будет выполнять своих обязательств, то члены мирового сообщества не будут "сидеть как болваны" и просто наблюдать за этим, заявил госсекретарь США.
Главная цель переговоров между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве - достижение перемирия и переход на новый политический уровень, заявил госсекретарь США Джон Керри.
На переговорах среди других вопросов обсуждалась важность ответа на "вмешательство Ирана во внутренние дела государств".
Переговоры состоялись по американской инициативе.
Террористическая группировка "Исламское государство" является основным препятствием для урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, считает госсекретарь США.
Основной темой визита госсекретаря США в Москву стало сирийское урегулирование. Вашингтон, как подчеркнул Джон Керри, готов работать с Москвой в вопросах борьбы с террористической группировкой ДАИШ (ИГ-ред.)
Глава МИД в очередной раз подтвердил готовность РФ к координации своих действий против ИГ и других террористов с возглавляемой американцами коалицией. По мнению госсекретаря США Джона Керри, участники переговоров по Сирии в Вене провели большую работу и продвинулись дальше, чем "были неделю назад".
Джон Керри сообщил журналистам о планах обсудить ситуацию в Сирии с руководством России, Саудовской Аравии, Турции и Иордании.
Глава МИД РФ и госсекретарь США "на полях" министерской встречи АСЕАН договорились о продолжении разговора по объединению усилий по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обсудили работу канала общения Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.
Политик также подчеркнул, что представители США и КНР намерены обсудить дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи в ходе встречи в Вашингтоне, которая состоится в июне.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что повестка встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Джоном Керри в Сочи будет максимально обширной.
Иран и "шестерка" посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) к 24 марта должны подписать политическое соглашение по урегулированию иранской ядерной программы.
Глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков считает сильным преувеличением слова госсекретаря США Джона Керри, заявившего о том, что у Америки и ЕС нет разногласий по экономическим санкциям против России и ситуации на Украине.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.