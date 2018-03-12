Новости по теме Джулиан Ассанж

Возле дома, где расположено посольство Эквадора в Лондоне, собрались журналисты, ожидающие появления Джулиана Ассанжа. Британия подтвердила свое намерение арестовать Ассанжа, если он покинет посольство и экстрадировать его.
Глава МИД Эквадора объяснил, что речь идет о временном пропуске для основателя WikiLeaks для выезда из здания посольства Эквадора и прохождения МРТ.
Джулиан Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов.
Онователь портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к Франции о предоставлении ему политического убежища. Французские власти отказали, так как, по их мнению, Ассанж не находится в непосредственной опасности.
Ранее о возможности предоставить политическое убежище Ассанжу и бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену сообщила министр юстиции Франции Кристиан Тобира, однако премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах. С 2012 года он укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.
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