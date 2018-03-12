Новости по теме Есланда Смыр

Сотрудница экспертного управления Администрации президента, политолог Есланда Смыр прокомментировала Sputnik возросший поток мигрантов в страны Европы из Ближнего Востока и севера Африки.
Грузии не требуется План действий по членству (ПДЧ) для вступления в НАТО, а главная угроза, стоящая перед страной, – это политика Кремля, заявил исполнительный вице-президент Аналитического совета США Деймон Уилсон.
Оппозиция, которую поддерживает и направляет в Венесуэле Вашингтон, занята не столько конструктивной работой и адекватной критикой, сколько желанием создать в Венесуэле проамериканский режим, сказала сотрудник экспертного управления Администрация президента Есланда Смыр.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.