Новости по теме Есланда Смыр

Оппозиция, которую поддерживает и направляет в Венесуэле Вашингтон, занята не столько конструктивной работой и адекватной критикой, сколько желанием создать в Венесуэле проамериканский режим, сказала сотрудник экспертного управления Администрация президента Есланда Смыр.