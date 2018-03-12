Новости по теме Федерика Могерини

По мнению главы европейской дипломатии, освобождение Савченко соответствовало бы обязательствам в рамках минских договоренностей.
Евросоюз решительно осуждает все формы терактов, однако сторонам следует немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Продление санкций против России будет рассматриваться на Евросовете (саммите глав государств ЕС). Пока этот вопрос не обсуждается, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Могерини отметила, что никому не может быть никакой выгоды от затягивания этих конфликтов.
Решение сирийского вопроса будет трудным, но для России все проблемы являются лишь возможностью сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта, пишет немецкое издание Die Welt.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в рамках своего визита проведет ряд встреч с высшим руководством страны. Будут обсуждаться темы создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Глава дипломатии Евросоюза считает, что "Договор о сотрудничестве и интеграции" России и Южной Осетии противоречит усилиям по улучшению безопасности и гуманитарной ситуации в Закавказье.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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