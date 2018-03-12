Новости по теме Филип Хаммонд

Срок проведения референдума в законе о проведении референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года".
Глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд призвал Кремль вернуть Крым Украине. Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации произошло в нарушение всех международных норм и стало демонстрацией пренебрежительного отношения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Хаммонд отметил, что присоединение Крыма к России было осуществлено в нарушение всех международных норм и продемонстрировало полное пренебрежение по отношению к суверенитету и территориальному единству Украины.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.