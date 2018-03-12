Новости по теме Франсуа Олланд

Франсуа Олланд встретился с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном для обсуждения ситуации в Сирии и мер борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Президент Франции отметил, что авианосец "Шарль де Голль" способен нанести наибольший ущерб для разгрома ИГ.
Президент Франции рассказал о намерении обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путиным координацию усилий трех стран для победы над "Исламским государством" в кратчайшие сроки.
Глава Франции назвал главным врагом "Исламское государство" и упомянул, что позиция по судьбе Башара Асада не должна быть "камнем преткновения" в совместной борьбе против терроризма.
В Париже завершилось экстренное заседание французского Совета безопасности под председательством президента Франсуа Олланда, посвященное серии терактов в столице Франции. Президент Франции назвал серию террористических атак в Париже "актом войны", за которыми стоят джихадисты, выступающие против Франции и ценностей, которые она защищает.
Франсуа Олланд считает, что необходимо начать политический процесс в Сирии, в котором будут задействованы не только сирийская армия, но и другие державы.
Франсуа Олланд в ходе визита на верфь в Сен-Назере на западе Франции отметил, что отношения с Россией улушаются, и возможность заключения новых сделок по продажам судов российской стороне существует.
Французский президент также отметил, что собирается принять решение о том, "продвигать ли вперед" поставку вертолетоносцев или отменить ее.
Лидеры "нормандской четверки"обсудили развитие ситуации на юго-востоке Украины в контексте реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
Онователь портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к Франции о предоставлении ему политического убежища. Французские власти отказали, так как, по их мнению, Ассанж не находится в непосредственной опасности.
Ранее о возможности предоставить политическое убежище Ассанжу и бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену сообщила министр юстиции Франции Кристиан Тобира, однако премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня.
Авиалайнер А320 с пассажирами на борту разбился неподалеку от города Барселоннет в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Власти Франции считают, что шансов на то, что кто-то из находившихся в самолете выжил, практически нет.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что для решения кризиса на Украине в интересах всех сторон необходима полноценная реализация минских соглашений.
Представители МИД "нормандской четверки" обсудят реализацию договоренностей по Украине в Берлине в пятницу.
Телефонный разговор лидеров Ангелы Меркель, Франсуа Олланда, Петра Порошенко и Владимира Путина состоялся в ночь на вторник. Лидеры стран отметили прогресс в урегулировании кризиса на Украине.
Очередные переговоры лидеров стран "нормандской четверки" - Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель запланированы на вечер среды.
Предполагается, что на встрече Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудят ход реализации "Минского пакета" по урегулированию конфликта на Украине.
Проект документа по Украине, разработанный в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" в Минске, передан на рассмотрение и визирование контактной группе.
В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Франсуа Олланд и Ангела Меркель поедут в Минск на встречу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Франсуа Олланд считает, что война единственный сценарий, если в этот раз стороны не смогут прийти к мирному соглашению.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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