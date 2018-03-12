Новости по теме Геннадий Гагулия

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал Sputnik об участии ТПП республики в VII съезде Торгово-промышленной палаты России.
Торгово-промышленная палата представила восьмой каталог предприятий 2016 года, посвященный туристической деятельности в Абхазии.
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал об участии Абхазии в Международной туристической выставке "Greek Tourism Expo" в Греции.
Представители российских СМИ рассказали о своих впечатлениях об Абхазии по итогам пресс-тура.
Меры, которые облегчат предпринимательскую деятельность для зарубежных бизнесменов в республике, обсудили руководители ТПП Ассоциаций Торгово-промышленных палат Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на встрече с премьер-министром.
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия учредила благотворительный фонд "Парк Свободы", призванный собрать средства для благоустройства территории парка у площади Свободы.
ТПП Абхазии провела презентацию инвестиционного потенциала республики в Нижнем Новгороде.
Руководство Торгово-промышленной палаты Абхазии посетило с официальным визитом Иракский Курдистан.
Руководство Торгово-промышленной палаты Абхазии посетило с официальным визитом Иракский Курдистан.
Скончался экс-премьер, бывший глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Примаков.
Торгово-промышленная палата Абхазии подписала ряд соглашений со средними профессиональными образовательными учреждениями республики в среду 24 июня.
В рамках проекта "Абхаз, посети свою Родину" в Абхазию приехала первая группа туристов из Турции в составе 15 человек, многие из которых впервые посетили республику.
На 37-ой международной туристической выставке Sajam Fair в Белграде у делегации торгово–промышленной палаты Абхазии была изъята государственная символика.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.