Новости по теме Георгий Агрба

Депутаты Парламента Абхазии, представители Правительства республики и руководители общественных организаций рассмотрели в ходе расширенного заседания парламентского комитета проект закона “О налоге на добавленную стоимость”.
О развитии рынка недвижимости и, в том числе, жилья как одного из важнейших направлений социально-экономического развития Республики Абхазия, рассуждает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Закон "Об особых экономических зонах" принят в третьем окончательном чтении на заседании Парламента 9 октября.
В депутатскую группу "Апсадгьыл" входят руководитель Георгий Агрба и члены группы Фазлибей Авидзба, Гурам Барганджия, Анзор Кокоскерия и Ахра Пачулия.
Депутат Народного Собрания Георгий Агрба разъяснил способы получения и отзыва бессрочной лицензии отдельных видов предпринимательской деятельности.
Депутат Парламента Абхазии Георгий Агрба прокомментировал Sputnik обращение группы парламентариев к представителям исполнительной и законодательной властей по вопросам реализации Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.