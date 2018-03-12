Новости по теме Георгий Маргвелашвили

Экс-президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства в связи с получением гражданства Украины. Нынешние власти Грузии объявили Саакашвили в международный розыск.
Многие жители Грузии считают, что "Россия умело обошла Запад", во многом благодаря тому, что знает этот регион гораздо лучше, чем европейцы и американцы, пишет обозреватель Майкл Бирнбаум.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время совместной пресс-конференции с лидером Австрии Хайнцом Фишером заявил, что санкции в отношении России необходимы для защиты независимости соседних с РФ стран.
В результате прошедших 24 апреля 2015 года в Тбилиси переговоров между Александром Лукашенко и Георгием Маргвелашвили ими было подписано совместное заявление, в котором, по сообщению грузинской прессы, выражается приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ.
Глава администрации президента Грузии Давид Патарая, подчеркивая значимость визита Лукашенко в Грузию, отметил, что страны намерены заключить "множество" соглашений.
Сотрудник Экспертного управления Администрации президента Республики Абхазия, кандидат политических наук Тимур Шанава прокомментировал заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили, который назвал заключение Россией договоров о союзничестве с Абхазией и Южной Осетией "аннексией" этих территорий.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.