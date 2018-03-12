Новости по теме Григорий Карасин

XXXIII раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в Женеве 6-7 октября 2015 года.
Новые инициативы Киева замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал чрезвычайно опасной для процесса реализации минских договоренностей затеей, отметив, что "у Порошенко каждый день новые идеи".
Григори Карасин не исключил, что во время его переговоров со спецпредставителем премьера Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе будет обсуждаться вопрос железной дороги через Абхазию.
На очередном раунде Женевских дискуссии по Закавказью представители Абхазии, Южной Осетии и Грузии при участии России, США и ЕС обсудят актуальные вопросы межгосударственных отношений.
Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье на встрече в Москве проинформировали замминистра иностранных дел России Григория Карасина о результатах недавних консультаций в Абхазии, Грузии и Южной Осетии.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации встретился со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Гербертом Зальбером.
В повестке дня - переход от этапа прекращения огня и отвода тяжелых вооружений к политическому процессу. В обсуждении примут участие представители ОБСЕ Хайди Тальявини и руководитель мониторинговой миссии на Украине Эртугрул Апакан.
Представители МИД "нормандской четверки" обсудят реализацию договоренностей по Украине в Берлине в пятницу.
Согласно статье 22 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, он "подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.