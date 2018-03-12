Новости по теме Илья Гуния

Председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа", кавалер ордена Леона Илья Гуния рассказал в интервью Sputnik о том, как абхазские ополченцы отбивали у врага танки практически без оружия и о том, какое место юмор занимает на войне.