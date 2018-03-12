Новости по теме Кесоу Хагба

Sputnik Абхазия запустило на абхазской и русскоязычной версиях портала поэтический проект Sputnik.Чтения, в ходе которого известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов. Sputnik Абхазия принял эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова.
Председатель Союза кинематографистов Абхазии, актер Кесоу Хагба рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о проблемах кинематографии в Абхазии и о том, какими были абхазские фильмы в советское время.
С уходом из жизни Народного артиста Советского Союза, актера театра и кино, режиссера и педагога Льва Дурова ушла целая эпоха в театральном мире, сказал Народный артист Абхазии Кесоу Хагба.
Абхазский государственный драматический театр продолжит в июне показ спектаклей после небольшого перерыва.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.