Новости по теме Леонид Дзапшба

Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Приказом Министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзапшба уволены сотрудники МВД Абхазии за управление служебным транспортом в нетрезвом состоянии.
Собравшиеся у Администрации президента предприниматели требуют отмены поправки к закону об НДС.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о подавлении бунта в Драндском СИЗО.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Министр внутренних дел Республики Абхазии Леонид Дзяпшба отстранил Руслана Джелия от должности начальника СИЗО "Дранда".
В соответствии с указаниями президента Абхазии, МВД начало работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.
Дополнительные меры безопасности на опасных участках республиканской трассы будут приняты до конца текущего года, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщил министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба.
Генпрокурор республики Алексей Ломия опроверг слухи о личном конфликте с новым министром внутренних дел.
Сотрудники МВД обеспечивают правопорядок на городском стадионе, на месте проведения съезда оппозиции, отметил Леонид Дзапшба.
Работа всех подразделений МВД будет усилена, но кадровых изменений в подразделениях МВД в ближайшее время не ожидается, отметил Дзапшба.
Работа всех подразделений МВД будет усилена, но кадровых изменений в подразделениях МВД в ближайшее время не ожидается, отметил Дзапшба.
Президент Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового главу ведомства, генерал-майора милиции Леонида Дзапшба в пятницу 9 октября.
Возвращение Дзапшба на пост главы МВД вызвано необходимостью проведения реформ в структуре ведомства в свете ухудшения криминогенной ситуации в стране, отметил Гвинджия.
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