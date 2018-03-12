Новости по теме Леонид Слуцкий

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии – это знаковое соглашение в сфере социальной политики и в целом для сотрудничества обеих стран, отметил глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Слуцкий.