https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/leonid-slutskiy-izbran-novym-predsedatelem-ldpr-1039279976.html

Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР

Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР

Новый лидер ЛДПР был избран в ходе внеочередного съезда высшего совета партии. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T14:34+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Главу фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого выбрали председателем партии, сообщает РИА Новости. Тайное голосование прошло на съезде партии в Москве 27 мая. Слуцкий был единственным кандидатом.В среду, 18 мая, большинством голосов он был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.Новый лидер ЛДПР уже заявил журналистам, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.

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россия, лдпр, новости, партии, леонид слуцкий, политика