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Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР
Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР
Новый лидер ЛДПР был избран в ходе внеочередного съезда высшего совета партии. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T14:34+0300
2022-05-27T14:34+0300
2022-05-27T14:49+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Главу фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого выбрали председателем партии, сообщает РИА Новости. Тайное голосование прошло на съезде партии в Москве 27 мая. Слуцкий был единственным кандидатом.В среду, 18 мая, большинством голосов он был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.Новый лидер ЛДПР уже заявил журналистам, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.
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россия, лдпр, новости, партии, леонид слуцкий, политика
Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР
14:34 27.05.2022 (обновлено: 14:49 27.05.2022)
Новый лидер ЛДПР был избран в ходе внеочередного съезда высшего совета партии.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik.
Главу фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого выбрали председателем партии, сообщает РИА Новости
.
Тайное голосование прошло на съезде партии в Москве 27 мая. Слуцкий был единственным кандидатом.
В среду, 18 мая, большинством голосов он был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского
, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.
Новый лидер ЛДПР уже заявил журналистам, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.