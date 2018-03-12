Новости по теме Манана Шамба

В год 40-летия Пицундского органа, Народная артистка Абхазии, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Манана Шамба рассказала корреспонденту Sputnik о своем участии в концерте открытия Пицундского органа.