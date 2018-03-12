Новости по теме Манана Шамба

1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Гала-концертом в Пицундском храме завершились юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию уникального органа. Юбилейный концерт посетила корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
В год 40-летия Пицундского органа, Народная артистка Абхазии, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Манана Шамба рассказала корреспонденту Sputnik о своем участии в концерте открытия Пицундского органа.
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